Des skateparks pour s'entraîner à la glisse

Les skateparks, qui fleurissent un peu partout dans le pays, sont un monde où la loi de la gravité ne fait pas peur. À Nantes, 5 000 m² sont entièrement dédiés au sport de glisse notamment du roller, du vélo et de la trottinette en toute liberté. Le skatepark le Hangar organise des cours de roller pour les primaires où les enfants apprennent les règles de sécurité pour se déplacer en ville. Pour accueillir toutes les disciplines de la glisse, les skateparks se multiplient. Le denier-né a ouvert récemment à Lyon.