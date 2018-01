Ski : les conditions sont particulièrement dangereuses dans les Menuires

Ce dimanche 21 janvier 2018, les pisteurs étaient à pied d'œuvre dès le lever du jour dans les Menuires. Munis d'explosifs, 22 professionnels de la montagne ont été mobilisés pour déclencher les avalanches qui pourraient menacer les pistes de ski et les routes d'accès à la station. En effet, les fortes rafales de vent de la nuit du 20 janvier 2018 ont entraîné un transfert de neige et ont rendu la situation encore plus dangereuse. Ce matin le domaine skiable a ouvert avec plus d'une heure de retard avec plusieurs pistes fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.