Ski : la saison commence avec un mois de retard

L'hiver vient tout juste de commencer à la station des Saisies (Savoie). On ne l'imaginait pas encore il y a quelques heures, mais les employés sont en train de déneiger les terrasses des restaurants du domaine. Les vacanciers de leur côté ont chaussé leurs skis pour profiter de la piste ou font de la luge. Il a neigé ce dimanche matin, et il neigera de nouveau dans la soirée. Entre 30 et 40 cm de neiges sont attendues d'ici lundi soir. Avec cette chute de neige providentielle, la moitié des domaines skiables qui étaient ouverts vont pouvoir rouvrir leurs pistes. Les personnels des remontées mécaniques, qui étaient au chômage technique, vont aussi être rappelés. Les dameuses feront aussi leur retour. Bref, la montagne va retrouver enfin son décor et son sourire. TF1 | Duplex G. CHARNAY