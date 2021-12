Ski : le répit des vacances de Noël

Ils ont parcouru plus de 1 000 kilomètres pour être parmi les premiers. Le coffre plein à craquer, cette famille de sept personnes découvre l’appartement qu’elle a loué 3 000 euros pour passer Noël à la montagne. Pour compenser l’absence des étrangers, en particulier britanniques, cette station de Maurienne (Savoie) a tout misé sur la clientèle française. Et grâce aux récentes chutes de neige, les réservations de dernière minute se sont envolées. Dès neuf heures, les remontées mécaniques ont accueilli les premiers vacanciers, impatients de retrouver le plaisir de la glisse après deux années de fermeture. Mais pour profiter des conditions idylliques, il faut présenter le pass sanitaire dès douze ans. Dans toutes les stations, les contrôles vont s’intensifier dans les prochains jours. Il va également falloir respecter les gestes barrières jusqu’à la fin des vacances. Suite aux annonces du Premier ministre, vendredi soir, les feux d’artifice pour Noël et le 31 décembre seront annulés dans de nombreuses stations pour limiter les rassemblements. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys