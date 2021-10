Ski : les stations cherchent des saisonniers

Opération séduction à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Christophe Solère, gérant de deux restaurants La Gallina et Le Saint Bernard, veut définitivement convaincre un couple de travailler avec lui cet hiver. Pour le propriétaire du restaurant d'altitude, ce sont des perles rares. Il logera sa nouvelle barmaid et son futur cuisinier dans un logement tout confort dans la station. Tout s'est conclu en trois heures à peine. Le contraste est saisissant. Une certaine sérénité plane autour des pistes à deux mois de l'arrivée des premiers skieurs. Mais en réalité, il y a urgence. Il reste 300 postes à pourvoir dans cette station. Près d'un tiers des effectifs manquent à l'appel. Un forum a été organisé pour accélérer le recrutement dans l'hôtellerie et la restauration. Tous les métiers du ski et pour un salaire allant du SMIC à 3 000 euros pour un chef en cuisine. La fermeture des remontées mécaniques a poussé de nombreux saisonniers à se reconvertir ou à préférer des emplois moins précaires, comme Valérie Ghuysen. Elle a changé de vie en mai dernier. La voici dans le Gard après trois hivers passés aux Arcs et à Tignes. Elle est guide touristique à vélo. Fini les contrats de saison, elle est désormais en CDI. Son ancien employeur a bien tenté de la rappeler, en vain. Au total, les massifs français recherchent plus de dix mille saisonniers. Grand coup de communication depuis un mois orchestré par les stations elles-mêmes ou les résidences de tourisme. L'un des plus célèbres villages de vacances s'est même lancé aux côtés d'autres entreprises dans un tour de France pour recruter à bord du Train de la Relance. Ce jour-là, il fait escale à Saint-Étienne au plus près des potentiels candidats. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.