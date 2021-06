Ski nautique ou Aquader, les joies de la mer en eau douce

Nous sommes à plus de 400km de la mer, à Pont-à-Mousson (Lorraine). Ils sont des centaines chaque week-end à venir s'initier ou à se perfectionner au ski nautique ou au wakeboard. Et cela, depuis l'ouverture il y a deux mois de ce nouveau Wake Park. L'intérêt de ces téléskis nautiques qui se développent sur de nombreux plans d'eau dans l'Hexagone, c'est de permettre aux pratiquants de multiplier les essais pour progresser plus vite. Pour 20 euros de l'heure, on peut exercer sur un équipement démontable et non polluant. Sur le lac du Der en Champagne, les nageurs se sont rués à l'assaut d'Aquader dès son ouverture mi-juin. Cette structure qui nécessite cinq jours de gonflage est l'une des plus grosses d'Europe. Elle comprend 80 modules d'escalades, de glissages ou de sauts. Les propriétaires ont cherché à varier les difficultés pour des parcours plus longs au tarif d'une dizaine d'euros de l'heure. Chaque année, dans l'Hexagone, une quinzaine de nouvelles structures de téléski nautique ou de parc aquatique sont inaugurées. De quoi avoir comme une ambiance de bord de mer en eau douce.