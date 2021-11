Ski : pas de pass sanitaire dans les remontées mécaniques pour l'instant

Bonne nouvelle pour les stations de ski : pas de pass sanitaire sur les pistes pour ce début de saison. Mais le port du masque devient obligatoire en extérieur. Ce qui n'est visiblement pas encore un réflexe. Il faudra le porter dans les files d'attentes, dans les remontées mécaniques de type cabine et dans tous les lieux où il y a du monde. Cette mesure divise les skieurs. "Je pense que c'est important qu'on soit au moins protégé et qu'on puisse faire une saison complète" ; "Le masque en extérieur, on a vraiment des doutes. Est-ce que ça sert à quelques choses ?", lancent des skieurs. Le pass sanitaire pourrait devenir obligatoire si la situation se dégrade, c'est-à-dire si le taux d'incidence dépasse les 200 cas positifs pour 100 000 habitants au niveau national. Les professionnels de la montagne sont prêts à s'adapter pour éviter une nouvelle année blanche. Ce samedi matin, le Premier ministre, en déplacement en Haute-Savoie, s'est voulu rassurant avec les commerçants. Pour vérifier que le masque soit bien porté dans les skis, des contrôles aléatoires seront menés cet hiver.