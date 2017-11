Ski : comment s'équiper à petit prix ?

Les stations de ski commencent à ouvrir leurs pistes au public. Dans les Alpes, c'est désormais le cas de la station de Val d'Isère, de Tignes, ou encore de Val Thorens. Mais le ski est un loisir qui a la réputation de coûter cher, non seulement en raison des forfaits, mais aussi du prix de l'équipement. Nous avons alors trouvé des solutions pour tous les budgets, afin de permettre aux amoureux de glisse d'assouvir leur passion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.