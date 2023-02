Skis : les secrets de la glisse

L'objet qui donne le sourire quand vous le retrouvez chaque hiver, la paire de ski. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles et à tous les prix, variant de 80 euros pour une paire d'occasion, jusqu'à près de 3 500 euros. Les stations françaises accueillent dix millions de touristes chaque année. Le leader français nous a ouvert les portes de son usine en Haute-Savoie. Il fabrique 600 000 mille paires de skis par an, dont 80% destinées à l'export. La production est essentiellement mécanique, d'abord pour découper toutes les pièces qui composent le ski. La fabrication est aussi manuelle et quel que soit le ski, une étape est incontournable, l'assemblage. Un siècle après la naissance de la marque, les skis n'ont plus grand chose en commun avec ceux de l'époque. Les skis actuels sont plus affinés et bien plus maniables. Sur les 450 mille paires de skis vendues chaque année en France, 60% sont destinées à la location. Si c'est pour skier une semaine tous les ans, comme la moyenne des pratiquants français, la solution est plus économique et plus écologique. Les loueurs travaillent de plus en plus avec des sociétés de recyclage. TF1 | Reportage D. Piereschi, G. Vuitton, M. Viennot