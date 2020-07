Smart : Mercedes-Benz veut vendre son usine à Hambach

Le groupe Mercedes-Benz a annoncé vouloir mettre en vente le site Smart d'Hambach en Moselle. L'usine est pourtant le symbole d'une collaboration franco-allemande réussie, mais aussi celui de la modernisation avec de gros investissements dans l'électrique. Les syndicats se sentent trahis, car ils ont déjà fait des concessions par le passé, au nom de la compétitivité. Plus de 1 600 emplois directs sont aujourd'hui concernés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.