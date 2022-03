Smartphone : l'atout des Ukrainiens en temps de guerre

C’est devenu un réflexe pour la population ukrainienne. Quand les sirènes résonnent dans toute la ville, ils se ruent sur leurs smartphones. Une application connue de tous les Ukrainiens dirige les utilisateurs vers l'abri le plus proche. L'appli indique également la fin de l'alerte avant de quitter les lieux. Pour les autorités ukrainiennes, le téléphone portable est devenu une arme de communication massive. Le gouverneur de Mykolaïv Vitaly Kim s'en sert pour informer, rassurer et galvaniser ses habitants. "Grâce à lui, on peut savoir ce qu'il se passe dans la ville, où sont les occupants russes". À Odessa, Snizhana passe des heures sur les réseaux sociaux entre deux appels avec son mari sur le front. "Je suis en permanence les nouvelles des combats pour m'assurer que mon mari va bien, et cela me tranquillise". Dans la chambre d'à côté, sa fille est en plein cours d'histoire. Trois de ses camarades sont concentrés sur leurs smartphones depuis Nice en France. "On essaie d'assister aux cours tous les jours. Nous le faisons pour notre avenir, pour que le futur de notre pays soit meilleur". Le téléphone portable est aussi devenu le dernier lien avec l'Ukraine après des millions de départs précipités. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E.Fourny, V. Stefanov