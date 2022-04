Smartphones : bientôt le chargeur universel ?

Nous avons demandé à Corentin Béchade de nous sortir ses chargeurs. Difficile de s’y retrouver. L’Europe a décidé d’en finir avec ces piles de câble et veut imposer une fiche universelle. Fini mini-usb, câble lightning et autre micro-usb, le grand vainqueur est l’USB-C. Bonne nouvelle pour Corentin. Il n’est plus question pour lui d’acheter de chargeur différent et surtout “ça permet de partir en vacances avec une simplicité d’esprit qui est de dire : j’ai un chargeur qui peut tout charger”. L’USB-C sera obligatoire pour les nouveaux téléphones, ordinateurs, casques audio ou console portables qui seront sur le marché à partir de 2024. Bruxelles défend une mesure en faveur du pouvoir d’achat et de l’environnement car les chargeurs, c’est 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année en Europe. Avec une fiche universelle, on réduirait de 1 000 tonnes cette pollution. Cela fait 12 ans que le sujet est sur la table et que l’Europe tente d’imposer aux constructeurs le chargeur unique. En réalité, la marque Apple est dans le viseur de la commission. C’est la seule dont les téléphones ont une connectique différente, appelée lightning. Elle est aussi plus chère. L’ensemble chargeur plus câble se vend 50 euros. Pas étonnant que le groupe soit vent debout contre la décision européenne. D’après une spécialiste, il est difficile d’imaginer pour Apple passer à l’USB-C. la marque pourrait contourner la loi en retirant le câble et en ne vendant que des chargeurs sans fil. Mais attention, là aussi l’Europe veut intervenir. Elle aimerait que d’ici quatre ans cette technologie puisse fonctionner avec tous les téléphones. T F1 | Reportage T. Jarrion, S. Humblot, G. Mathé