Smartphones, l'assistant personnel de vos vacances

Le smartphone est un incontournable pour 77% d'entre vous. Sa place ne cesse d'augmenter dans notre quotidien. Sa fonction de téléphone semble même devenir secondaire au fil du temps. Cet été, il vous permet par exemple de louer une voiture, de réserver une table, et même d'envoyer vos cartes postales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.