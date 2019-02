Les smartphones pliables arrivent sur le marché

La dernière surprise des constructeurs de téléphones portables arrive sur le marché, le smartphone pliable. Toutes les marques s'y mettent, car le marché des smartphones est saturé. Les consommateurs ont changé. Il leur faut de l'exceptionnel pour se laisser tenter. Sur le marché, la révolution la plus attendue est celle de la prochaine génération de réseaux de téléphonie mobile, la 5G, prévue en 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.