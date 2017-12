Le SMIC va augmenter de 1,24% au 1er janvier 2018

Le gouvernement a annoncé ce vendredi 15 décembre dans un communiqué que le SMIC sera revalorisé. Le salaire minimum va augmenter de 1,24% au 1er janvier 2018. Ce qui fait 285 euros net par an, soit une augmentation de près de 24 euros par mois. Il ne s'agit pas d'un coup de pouce du gouvernement mais d'un réajustement face à l'inflation et d'un premier effet des baisses des cotisations salariales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.