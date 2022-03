"Smombies" : gare aux zombies du smartphone

Si vous aussi vous consultez votre smartphone partout, tout le temps et surtout en vous déplaçant, vous faites partie de ce qu'on appelle les "Smombies". Un mot-valise qui signifie les zombies du smartphone. Ça pourrait être amusant, mais ce comportement peut hélas provoquer des accidents. En France, 96 % des piétons accidentés le sont dans de grandes agglomérations. Mais dans ces mêmes grandes villes, un piéton sur cinq traverses régulièrement avec son smartphone à la main. Éviter les "Smombies" fait désormais partie du quotidien de certains conducteurs de bus. Alors pour prévenir ces piétons, quelques fois distraites, souvent dangereuses, la RATP expérimente un système de prévention sur une ligne parisienne de bus. "En fait, on a développé une solution innovante qui consiste à envoyer une alerte directement sur le smartphone du piéton. C'est envoyé un ultra-son devant le bus qui va être capté par le smartphone et qui va permettre de remonter une alerte directement sur le smartphone", explique Benjamin Charles, chef de projet de l'application "Amy" à la RATP. Le conducteur de bus envoie l'ultra-son en klaxonnant. Si vous avez téléchargé l'application Amy, votre téléphone vibre et affiche un message d'urgence visuelle et sonore. À terme, la RATP aimerait que tous les téléphones soient équipés de ce système. Autre solution, la signalétique comme en Allemagne. En Corée ou en Espagne, ce sont les trottoirs lumineux qui se développent pour indiquer la couleur du feu. Pratique quand on regarde vers le bas en direction de son écran. En France, même idée, mais style différent. Colas, une entreprise du groupe Bouygues comme TF1, teste une technologie à base de Led collée sur le trottoir et sur la chaussée pour indiquer, quand et où traverser.Bilan : les voitures s'arrêtent bien quand la lumière s'allume. Mais même sans téléphone, les piétons demeureront assez dissipés. Alors rangeons nos smartphones en traversant, mais surtout respectons la signalisation pour éviter les accidents. TF1 | Reportage S. Millanvoye, B. Hacala