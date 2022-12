SMS, appels : les nouvelles combines des arnaqueurs

Un sms de votre banque : "C'est urgent, prière d'appeler tout de suite avec le numéro ci-dessous". En général, il y a toujours un sentiment d'alerte. C'est souvent en fin de journée ou la veille d'un départ de vacances. C'est fait exprès, pour mieux vous piéger. C'est arrivé à Kelly Boujnah, créatrice de bijoux près de Lyon. Elle travaillait chez elle avec son assistante, quand arrive un message sur son téléphone portable signé par son mari, pour renouveler sa carte vitale. Les usurpateurs ont réussi à détourner le numéro de son époux et Kelly a renseigné des documents bancaires, croyant renouveler sa carte vitale. Une semaine plus tard, l'arnaque est sur le point d'aboutir. Elle reçoit un coup de fil, cette fois, les malfaiteurs ayant désormais accès à ses comptes bancaires, lui font croire qu'elle est victime d'un achat frauduleux en ligne. En cliquant sur un lien, une prise de contrôle du compte courant est activée. Au final, 1 500 euros sont extirpés. Derrière les arnaques, il y a souvent des numéros fantômes. Certains malfaiteurs détournent même des numéros de particuliers. Des arnaques plus effrayantes encore existent. Dans ce cabinet d'avocat, on signale un usurpateur ayant réussi, grâce aux nouvelles technologies, à pirater la voix d'un conseiller bancaire. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta