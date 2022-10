SMS : la nouvelle arme des arnaqueurs

En mai dernier, Tom Mandelli tombe dans un piège. Cet étudiant reçoit un SMS qui l'invite à renouveler en urgence sa carte vitale. Pour la recevoir, il doit payer quelques centimes. "J'ai réglé la somme pour avoir ma soi-disant nouvelle carte vitale. C'est comme ça qu'ils ont mes coordonnées bancaires en fait et qu'ils ont pu effectuer par la suite leurs achats sur des sites", témoigne-t-il Un piège en deux temps : un pirate informatique récupère ses données. Il appelle Tom le soir même et se fait passer pour son banquier. Des transactions inhabituelles sont en cours selon l'escroc. Il demande à l'étudiant de les rejeter immédiatement. "Quand j'ai refusé, ces soi-disant opérations, sans me rendre compte, ça a validé certaines opérations, soit les cinq, il y en a deux qui a été approuvées pour une somme totale de 2 842 euros", poursuit-il. Des messages frauduleux, nous en recevant de plus en plus. Ils se font passer pour Assurance Maladie, Chronopost ou encore le CPF. Comment les arnaqueurs obtiennent nos coordonnées ? Selon Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance. gouv.fr, ils utilisent des robots capables d'envoyer le même SMS à des milliers de numéros. "Et au final, on va tomber sur des vrais numéros de téléphone où des gens vont recevoir le SMS. Ils nous invitent à cliquer sur un lien. Surtout, on ne clique pas. On va directement sur le site de l'entité qui nous a a priori envoyé le message. Et là, si effectivement elle cherche à nous joindre, dans l'espace privé, on aura une demande qui nous concerne", explique le spécialiste. Pour lutter contre ces messages malveillants, vous pouvez les signaler en quelques secondes. Il suffit de les transférer gratuitement au 33 700. Il sera ensuite bloqué sur tous les opérateurs. Attention, cela n'empêchera pas d'autres expéditeurs de vous contacter. TF1 | Reportage N. Ly, J.F Drouillet, V. Diestch