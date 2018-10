SNCF : des agents en civil pour gérer les fraudes

Depuis un an, la SNCF a mis en place des brigades anti-fraudes un peu particulière. Des contrôleurs en tenue civil, beaucoup plus discret et facilitant le dialogue, patrouillent dans les trains. Ils ont pour mission de verbaliser les fraudeurs. Et pour cause, la fraude coûte plus de 60 millions d'euros chaque année à la compagnie ferroviaire rien qu'en Île-de-France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.