SNCF, des avancées dans les négociations ?

La grève durera encore près de deux mois, voire plus, si aucun consensus n'est trouvé entre le gouvernement et les cheminots. Cependant, il y a peut-être un espoir dans les négociations. Des observateurs ont senti comme un frémissement ce vendredi 13 avril du côté de la CFDT et de l'UNSA, deuxième syndicat à la SNCF. Et pour cause, la ministre des Transports Élisabeth Borne leur a envoyé une lettre avec, paraît-il, quelques nouvelles concessions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.