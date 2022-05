SNCF Connect : l'appli tente de corriger ses bugs

Mais qu'est-ce qui cloche toujours avec la nouvelle application SNCF Connect ? Nous avons passé deux heures à vous poser cette question et à vous demander de noter cette appli développée depuis deux ans par 200 ingénieurs. Certains ont même arrêté d'acheter leur billet en ligne pour revenir au bon vieux papier de guichet. Après trois mois d'existence, 150 bugs ont été résolus. Fini, les QR code illisible aux bornes ou l'échange et l'annulation impossible. Mais le fond d'écran continue d'exaspérer. Pourquoi ce mode sombre imposé à tous ? La SNCF parle d'un meilleur confort visuel ou plutôt parlé. Finalement, elle a écouté les critiques et l'a mis à jour. Cette semaine permet de revenir à plus de clarté. Un changement de couleur loin d'être anodin pour apaiser les relations avec le service client de la SNCF. Et puis, il y a cette barre de recherche qui vous demande votre destination avant même votre gare de départ. Un changement critiqué, mais la SNCF assume. Grâce à ça, elle pourra vous localiser afin de vous proposer d'autres services pour vous rendre en gare : trottinettes, bus, taxi par exemple. La SNCF fait son mea culpa et nous présente en avant-premières les futures nouveautés de son application. Au premier coup d'œil, l'interface de SNCF Connect parait simple, mais elle l'est finalement trop. Depuis le lancement de son nouveau système, la SNCF assure qu'elle n'a pas de perdu de Clients. TF1 | Reportage P. Gallaccio, Q. Danjou