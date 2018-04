SNCF, d’où vient la dette ?

Depuis le début des négociations concernant la réforme à la SNCF, l'argument premier du gouvernement tourne autour de la nécessité de diminuer la dette de l'entreprise ferroviaire. Elle s'élève à 55 milliards d'euros et augmente chaque année d'environ 3 milliards. Mais, comment cette dette s'est-elle creusée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.