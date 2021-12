SNCF : des billets de train plus chers à Noël ?

Pour tous les voyageurs que nous avons rencontrés, le constat est le même. Anticiper, les Français sont nombreux à l’avoir fait. Plus de 3,2 millions de billets ont déjà été vendus pour les vacances d’hiver. Depuis l’ouverture des réservations, les prix ne cessent d’augmenter. En dehors de la période des fêtes, le billet Paris-Rennes le moins cher coûte 20 euros en seconde classe. En l’achetant actuellement, pour un départ le 22 décembre, il faudra débourser 90 euros. Même constat pour relier Paris à Bordeaux puisqu’il faut désormais payer 111 euros contre une vingtaine d'euros en temps normal. Une hausse des prix qui s’explique par une forte demande. La SNCF devrait proposer rapidement des trains supplémentaires sans pour autant garantir des prix plus bas. Une politique tarifaire qu’elle avait pourtant adoptée à la veille de Noël en 2020. T F1 | Reportage L. Deschateaux, C. Chapel, C. Souary