SNCF et RATP : opération séduction

Les écureuils, ce sont des élèves qui apprennent à réparer les caténaires en hauteur, pas question d’avoir peur du vide. À leur disposition de vraies caténaires, de vrais rails, mais pas toujours. L’un des outils pour attirer et séduire les candidats, c’est le casque de réalité virtuelle. Il nous projette par exemple sur une voie pour aiguiller un train de manière ultra réaliste. Ces cours en réalité virtuelle viennent parfaire un campus qui se veut dernière génération. Cinquante millions d’euros et jusqu’à 350 élèves sur le site, ils sont payés, nourris et même logés gratuitement. Il y a également une salle de billard, des jeux d’arcade... Une formule tout compris, indispensable pour recruter 3 000 agents SNCF réseau d’ici la fin de l’année. L’autre opérateur qui recrute, c'est la RATP : 400 conducteurs en un an. Parmi eux il y aura peut-être Pierre, qui s'entraîne sur un simulateur. Il a 52 jours pour être opérationnel. La RATP a même mis des cours du soir jusqu’à une heure du matin, pour pouvoir former plus de conducteurs sur une même journée. L'objectif est d'être prêt pour la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques de Paris. TF1 | Reportage G. Bertrand M. Kouho