SNCF : la grève au-delà de juin ?

Les négociations autour de la réforme de la SNCF subissent un nouvel échec. La plupart des syndicats sont sortis ulcérés de leur réunion avec le gouvernement, centrée sur le statut des cheminots et des garanties accordées à ceux qui ne pourront plus en bénéficier. On parle même de durcissement du mouvement. Alors, la grève qui devait s'arrêter fin juin prochain pourrait-elle déborder sur les vacances d'été ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.