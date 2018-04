SNCF : la grève pénalise les vacances de printemps

La grève à la SNCF continue de battre son plein et engendrera encore plus de désagréments pour la semaine à venir. En effet, les dates de vacances de printemps coïncident avec le calendrier de grève des cheminots. Les usagers auront alors du mal à se déplacer vers leurs lieux de plaisance faute de moyen de transport. À cet effet, les hôtels de province constatent également une baisse des réservations dans leurs complexes par rapport à l'an dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.