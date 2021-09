SNCF : la compagnie relance des trains Corail pour des trajets low-cost

Ils vont être repeints en rose, mais à l'intérieur, aucun changement n'est au programme pour les anciens trains Corail qui seront utilisés sur les axes Paris-Nantes et Paris-Lyon à partir du printemps prochain. L'objectif est clairement de concurrencer à bas coût les lignes de bus et le covoiturage. Cette nouvelle offre de la SNCF est-elle intéressante ? Comparons d'abord la durée du trajet. Un train Corail compte en moyenne 5 heures pour un Paris-Lyon, à peu près pareil en voiture, en revanche, en bus, il faut jusqu'à 6 heures. À la gare routière de Paris Bercy ce vendredi après-midi, les avis sont partagés. En ce qui concerne le prix : pour les deux trajets que la SNCF proposera au printemps 2022, vous devrez débourser entre 10 à 30 euros, à partir de 20 euros en moyenne pour le covoiturage et 15 euros environ pour le bus, ce qui est plus économique. Mais il y a d'autres inconvénients par rapport au bus. Ces trains Corail ne proposeront pas le Wifi, et il faudra payer un supplément de 5 euros par bagage. Dans ce nouveau projet, la SNCF espère convaincre 1,2 million de voyageurs à partir de l'an prochain et assure que les deux tiers des billets seront vendus à moins de 20 euros.