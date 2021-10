SNCF : la grève se poursuit

Les syndicats ont reconduit le mouvement de grève de la SNCF. D'ailleurs, il y a déjà moins de trafic sur les lignes de TGV Atlantique. Pierre Gallaccio précise que le trafic de ce dimanche est bien plus perturbé que celui d'hier. En effet, on compte notamment deux trains sur trois en moyenne sur l'axe Atlantique contre huit sur dix la veille. Les trains concernés sont les TVG et les Ouigo en provenance ou à destination de Bretagne, des Pays de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine ou encore de Toulouse. Pour ce lundi, la SNCF annonce un retour quasi à la normale. Mais ce sera de courte durée. En effet, des préavis de grève ont été déposés pour le week-end prochain, notamment entre le 30 octobre et le 1er novembre. Les conducteurs de trains ont pour but de dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail. Pour l'instant, la SNCF ne communique pas de prévision de trafic pour le week-end prochain.