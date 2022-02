SNCF : la nouvelle application déraille

Vous avez peut-être réservé un billet de train ces derniers jours ou peut-être essayé de le faire. La SNCF a regroupé ses sites de réservation, tout transport confondu, sous une seule plateforme "SNCF Connect". Mais depuis sa mise en service il y a dix jours, les utilisateurs ont bien du mal à s'y faire. De nombreux dysfonctionnements ont été relevés par les usagers. Billet acheté en double, impossibilité de finaliser la commande... Sur les réseaux sociaux, les critiques abondent. "L'appli est indigeste, pas ergonomique, très complexe sur les petits trajets TER". En conséquence, des usagers abandonnent la plateforme et se rendent sur des sites concurrents. Une start-up propose de réserver ses trajets pour tous les types de transports. Ce graphique, dans la vidéo en tête de cet article, représente la fréquentation de son site Internet. On constate un pic à partir du 25 janvier, date à laquelle l'appli "SNCF Connect" était sortie. Qu'est-ce qui a fait fuir les Internautes ? Pour Manuela D'Halloy, spécialiste en stratégie digitale, ils ont été certainement perturbés par trop de changements, trop vite sans transition. Mais la SNCF se veut rassurante. Ce n'est qu'une question de temps et de rodage. Améliorer le service est urgent. Aujourd'hui, plus des 2/3 des billets de train sont réservés en ligne. TF1| Reportage L. Kebdani, L. Poupon, S. Humblot