SNCF : le réseau secondaire va-t-il dérailler ?

L'avenir des trains régionaux dépend d'un document. Pourtant, sa signature en avril dernier est passée presque inaperçue. Ce contrat entre l’État et la SNCF prévoit 2,8 milliards d'euros chaque année pour l'entretien du réseau. D'après les spécialistes du rail, ce montant est encore insuffisant. "C'est plus que les années précédentes, mais ce n'est pas encore assez pour vraiment rénover le réseau ferré et surtout stopper le vieillissement du réseau. Il faudrait, selon les spécialistes, au moins un milliard de plus chaque année", indique Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef de La vie du rail. Surtout que l'inflation pèse lourd sur les chantiers. Acier, bois, énergie, les prix s'envolent. Un rail coûte en moyenne 25 % plus cher. Alors, par manque de moyens, la SNCF risque de limiter les travaux sur certaines lignes. "Les pouvoirs publics mettent SNCF réseau dans l'obligation d'arbitrer au profit des lignes les plus circulées au détriment des lignes les moins circulées", explique Éric Boisseau, expert ferroviaire et président de l'Association "Objectif train de nuit"/ Grands express européens. Sur ces lignes, pour éviter les accidents, la vitesse est diminuée. Éric Boisseau a compilé les horaires de train des dernières décennies et les changements sont déjà visibles. Alors qu'il fallait 3h15 pour faire Briançon - Marseille en 1974, actuellement, compté 4h30. Pour rejoindre Nîmes depuis Clermont-Ferrand, il fallait 4h20, maintenant, il faut 50 minutes de plus. Mais la vitesse peut être baissée indéfiniment. Certaines lignes régionales devraient alors fermer. Sans ces lignes, des villes comme Pau, La Rochelle ou Brest seraient alors isolées dans dix ans. Le réseau ferroviaire français est en ce moment l'un des plus vieux d'Europe. L'âge moyen des voies est de 30 ans contre 24 ans en Italie ou encore 17 ans chez nos voisins allemands. TF1 | Reportage L. Merlier, L. Deschateaux, C. Souhaut