SNCF : les raisons de la colère des cheminots

Après des vacances perturbées, le trafic devrait revenir à la normale lundi 4 novembre sur le TGV Atlantique. Mais les discussions avec les salariés, à l'origine de la dernière grève, vont se poursuivre. Un bras de fer entre syndicats et direction qui s'est joué sur des sujets très différents ces dernières semaines, de la sécurité au rythme de travail, en passant par les retraites. Le climat va-t-il s'apaiser à la SNCF ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.