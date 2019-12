SNCF : les transports en commun toujours en grève

Les transports en commun, notamment les TER, RER, Transilien ou métro, vont continuer à se faire rare la semaine du 9 décembre 2019. La SNCF a demandé aux usagers de ne pas venir encombrer les quais. Chacun tente donc de trouver une solution. La plus plébiscitée est le télétravail. D'autres optent pour la voiture, le vélo ou le scooter. Pour les retraités, cette pagaille des transports n'est pas la préoccupation première. Elle leur rappelle toutefois les souvenirs de la grève de 1995. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.