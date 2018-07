SNCF : la mobilisation de la CGT cheminots et SUD Rail perturbe légèrement le réseau national

La grève lancée par la CGT cheminots et SUD Rail perturbe légèrement le réseau national. Ce samedi 7 juillet, on compte en circulation quatre TGV sur cinq et quatre TER sur cinq. À la gare de Lyon, aucun désagrément n'a été signalé. Pas de retard ni d'annulation également. La SNCF a notamment privilégié les destinations touristiques. Le seul point noir à signaler, c'est la grève surprise des agents Eurostar à la gare du Nord. Les détails avec Anaïs Barth, journaliste TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.