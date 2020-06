SNCF : opération séduction avant les départs de l'été

Pour les vacances d'été, neuf Français sur dix ont prévu de rester dans l'Hexagone. Autant de voyageurs potentiels que la SNCF souhaite attirer dans ses trains. À une semaine des grands départs, la compagnie ferroviaire est sur le pont. Malgré des pertes colossales de quatre milliards d'euros à cause du Covid-19, elle a lancé une opération séduction. La SNCF vend désormais la moitié de ses billets à moins de 50 euros. Les remboursements et les échanges seront offerts pendant la période estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.