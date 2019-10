SNCF : où en est la situation en ce deuxième jour de grève ?

Depuis le 18 octobre 2019, la SNCF a entamé une grève surprise pour faire valoir leur droit de retrait. La circulation ferroviaire en est par conséquent perturbée. En effet, neuf TGV sur dix circulent normalement, contre un train sur deux pour le TER ce 19 octobre 2019. Une statistique volatile, car elle varie selon le comportement des conducteurs. Et la situation n'est pas encore prête de s'améliorer, car aucune discussion n'est prévue entre la direction et les syndicats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.