SNCF : la ponctualité déraille

Une panne électrique a provoqué jeudi 31 janvier de gros retards à Montparnasse. La nuit du même jour, un autre train a mis plus de six heures pour relier Paris à Lille. Deux exemples qui renvoient à une polémique récurrente sur la ponctualité des trains et la vétusté des matériels. Les chiffres officiels montrent que le nombre de trains à l'heure est en baisse ces dernières années.