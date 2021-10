SNCF : pourquoi cette grève surprise avant les vacances ?

Un TGV sur dix, en provenance ou à destination de l'ouest de l'Hexagone a été annulé ce vendredi soir à cause de la grève. Les voyageurs aux trains supprimés ont été avertis la veille. Pour ceux qui sont passés au travers, c'est le soulagement. Trois syndicats sont à l'origine de cette grève. Ils dénoncent une baisse des rémunérations. Les cheminots reçoivent des primes en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Depuis la crise du Covid, il y a moins de TGV qui circule. Les primes sont donc moins importantes. Pour un syndicaliste que nous avons interrogé, c'est jusqu'à 200 euros de moins pour certains cheminots. Il demande donc à la SNCF de remettre plus de TGV sur les rails. Pour l'instant, les discussions sont bloquées et la grève devrait se poursuivre les prochains week-ends. Pour les voyageurs, il faut donc trouver des alternatives comme les autocars par exemple. Les réservations ont bondi de 20% depuis jeudi et trois-quarts des bus sont pleins.