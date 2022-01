SNCF : pourquoi de tels écarts de prix pour un même train ?

Nous sommes dans le Calvados, à la gare de Caen où il y a deux bornes d'achat, côte à côte, nous y avons acheté le même billet : un Caen-Lisieux pour lundi matin. D'abord, sur la borne TER, gérée par la région, le prix du billet est de 8 euros. Puis sur la borne Grande ligne de la SNCF, il coûte 10,90 euros, soit 2,90 euros de plus que sur la précédente. Et parfois, c'est l'inverse. En Normandie, la situation est devenue particulièrement kafkaïenne. La gestion des lignes TER Intercités est passée de l'État à la région. Il existe encore une double tarification. Mais au-delà de ça, acheter un billet de train de nos jours prend du temps et engendre parfois des maux de tête. Le prix du billet varie du jour au lendemain. Prenons l'exemple d'un trajet Paris-Tours le 29 janvier à 07h06 du matin. Nous sommes allés demander le tarif à la gare en caméra discrète, c'est 24 euros comme ce qui a été affiché sur Internet. Mais pour le même trajet, si vous avez une carte avantage, adulte ou senior, une carte liberté, familles nombreuses, blessé de guerre, ça va encore changer. Ces dernières années, les voyageurs sont devenus fatalistes. Sans doute sensible à l'argument, la régie lancera le 25 janvier prochain une nouvelle application "SNCF Connect" qui remplacera toutes les autres. "Il y aurait tous les services, à la fois de réservations de billet, d'achats de billet, d'informations voyageurs, d'après-vent. Et tout l'accompagnement qui va autour pour vos grands et petits trajets", explique Anne Pruvot, directrice générale, SNCF Connect & Tech. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Lebranchu, Q. Trigodet