SNCF : pourquoi il faut plus de 24 heures pour relancer le réseau

Hier à 16h, l'appel à la grève est annulé. Mais depuis près de deux jours, la SNCF a déjà réduit ses effectifs en tenant compte des déclarations obligatoires des grévistes. Et pour remettre une centaine de trains en circulation, il faut trouver à l'improviste ceux qui vont la manœuvre. Selon Amar Chaabi, directeur des TGV - Paris gare de Lyon, "ça fait plus de 200 conducteurs et ça peut faire 400 à 600 chefs de bord sur l'ensemble de l'axe TGV sud-est". Mais impossible dans le temps imparti. D'autant qu'en plus des conducteurs et les contrôleurs, il faut des agents d'escale, des techniciens de maintenance, des aiguilleurs. Selon la SNCF, un seul TGV nécessite l'intervention de 150 agents. "C'est un délai trop court pour la SNCF pour refaire tous les plannings de ces dizaines de milliers de personnes. En plus la SNCF préfère s'en tenir à ce qu'elle a dit au voyageur en terme de train annulé", explique Arnaud Aymé, spécialiste des transports SIA Partners (Cabinet de conseil en management). TF1 | Reportage O. Santicchi, F. Agnès, P. Rousset