SNCF : pourquoi y a-t-il deux pannes majeures en cinq mois ?

Le nouvel incident à la SNCF n'a techniquement rien à voir avec celui de l'été dernier. Le 29 juillet 2017, cent mille passagers avaient été bloqués suite à une panne sur un poste d'aiguillage qui a perturbé le trafic pendant plus de soixante-douze heures. Il s'agit cette fois d'un bug informatique, mais il concernait déjà la gare Montparnasse avec des conséquences similaires. L'entreprise ferroviaire publique va devoir se justifier une nouvelle fois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.