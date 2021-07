SNCF : un éboulement provoque l'interruption du trafic

Les images en tête de cet article nous ont été envoyées par l'un de nos journalistes bloqués dans un TGV Bordeaux-Paris. Cela fait 1h30 déjà que son train est arrêté. Au bout de la ligne, Gare Montparnasse, les écrans affichent les retards dans le Grand-Ouest, jusqu’à 3h au moment où nous filmons. Certains ont vite sorti de quoi tuer le temps, des cartes par exemple. "On a prévu de passer un peu de temps-là vu qu'ils annoncent qu'on part dans 2h. Donc, on prend notre mal en patience", s'exprime un jeune homme. Et cette annonce en gare explique qu'un incident perturbe le trafic et recommande aux voyageurs de reporter leur voyage. "On a besoin de rentrer à la maison, on a des choses de prévu derrière et on part demain. Donc il faut absolument qu'on rentre", réagit une jeune femme. "Moi, je suis un peu inquiète parce que j'aimerais rentrer, je pars demain matin à 8h. Donc, il faudra absolument que je rentre et pas trop tard. Mais malheureusement, il faut attendre", déclare une autre. En tout, 70 TGV seraient concernés.