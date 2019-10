SNCF : une fuite de gaz a paralysé le trafic pendant 18 heures entre Marseille et Toulon

Les voyageurs de la SNCF ont tenté de trouver le sommeil dans la nuit du 4 octobre 2019. Près de 200 passagers se sont retrouvés bloqués suite à une fuite de gaz à La Ciotat qui a paralysé le trafic entre Marseille et Toulon. Et ils n'ont pas été pas au bout de leur peine puisque le lendemain, un retard supplémentaire a été annoncé. En tout, ils ont dû attendre 18 heures. Un désagrément que certains ne digèrent pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.