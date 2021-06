SNSM : les sauveteurs en mer de retour à leur poste

La saison estivale a commencé. Les postes de secours ont rouvert ce week-end sur les plages de Palavas-les-Flots. Ici, trois sauveteurs assurent la sécurité des baigneurs au large. Tout le matériel est prêt : planche, jumelle et jet ski. Les vacanciers sont rassurés : "On sait que si jamais il se passait quoi que ce soit, on pourrait être surveillé et on est plus serein pour aller dans l'eau". Avec 25 degrés dans l'air et 21 dans l'eau, forcément, le programme est déjà tout trouvé : "baignade et baignade". "Je viens de Lyon. Aller à la mer, ça ne peut que faire du bien. Ça rafraîchit l'esprit et la tête", lancent certains. À la plage, il y a donc un air de vacances. Ici, on finit même par se sentir comme à la maison. "C'est vraiment les deux ou trois heures de détente. On lâche tout, on décompresse", affirme l'une d'eux. Pour ce début de saison, les sauveteurs seront présents tous les week-ends avant d'ouvrir quotidiennement pour l'arrivée des touristes en juillet. Cette année encore, la SNSM appelle à la prudence face aux risques de noyade.