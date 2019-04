Sociétés d'autoroutes : la Cour des comptes dénonce le laxisme de l'État

Cette semaine, la Cour des comptes a reproché à l'État de ne pas avoir assez bien renégocié en 2015 les contrats avec les sociétés d'autoroutes. Ces dernières ont profité de gros bénéfice alors les tarifs de péages n'ont jamais cessé d'augmenter, plus de 20% en dix ans. Pourquoi et comment "les pouvoirs publics sont souvent apparus en position de faiblesse" dans les négociations ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.