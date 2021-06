Soignants dans les Ehpad : faut-il les obliger à se vacciner ?

Asmâa Benhare est animatrice à la résidence de l'Abbaye Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) depuis deux ans. Pendant plusieurs mois, elle a hésité à se faire vacciner. Elle a récemment changé d'avis et reçu sa première dose la semaine dernière. "C'est surtout après le vaccin que j'appréhendais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin. On n'est pas beaucoup informé sur ça. Et après réflexion, je me suis dit, en fait, il faut le faire pour les résidents", explique-t-elle. Alors qu'aujourd'hui, 81% des résidents sont vaccinés. La vaccination des professionnels qui les encadre progresse, mais plus lentement, 42% des salariés des Ehpad ont reçu deux doses et 55,7% une première injection. Insuffisant dit le ministre de la Santé comparé au 59,8% de Français de plus de 18 ans ayant reçu une dose. Olivier Véran n'écarte pas l'idée de rendre cette vaccination obligatoire pour les soignants à la rentrée." Rajouter aujourd'hui des obligations dans un secteur qui fait front depuis des mois face au coronavirus, qui est dans des conditions de travail extrêmement difficile, n'est pas opportun. Il faut plutôt encourager ce secteur, le soutenir", s'indigne Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA, Association des Directeurs au service des Personnes Âgées. Le manque chronique de moyen dans les Ehpad, le combat contre le covid, Olivia Delaunay, aide-soignante, connaît bien. Elle a pourtant hésité à se faire vacciner. Pour elle, il faut miser sur la pédagogie. Un autre levier serait d'envoyer des vaccins dans les Ehpad comme en début d'année pour vacciner les soignants sur leur lieu de travail. Certains directeurs ont passé commande pour les semaines à venir.