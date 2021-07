Soignants : des taux de vaccination différents selon les professions

La maison de retraite Korian Jardins d'Alésia à Paris affiche un taux exceptionnel de 90% de salariés vaccinés, mais au prix d'une campagne sans relâche pour convaincre. "Les aides-soignants, c'était la population la plus difficile à convaincre. Je dirai pour beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, comme des kinés, même des gens d'animation, ils ont plus demandeurs", indique Dr Élisabeth Neveu, médecin coordinateur de cet Ehpad. Selon une enquête nationale menée en mai, 72 % des médecins avaient reçu une dose pour 58 % d'infirmiers et 50 % d'aides-soignants. Depuis, les vaccinations se sont accélérées, mais ces écarts entre professionnels de santé n'ont pas évolué. Dans la Résidence Mon Repos à Sartrouville (Yvelines), Farfele Lalanne, agent de service hospitalier, n'est pas vaccinée contre le covid et pas convaincue qu'une obligation vaccinale améliore la situation. Mais avec aujourd'hui 41% de salariés non vaccinés dans les Ehpad et 36 % dans les hôpitaux, la vaccination est insuffisante. Le ministre de la Santé laisse aux soignants l'été pour améliorer ce score, sinon le vaccin covid pourrait rejoindre à la rentrée la liste des vaccins déjà obligatoire pour les blouses blanches, comme celui de l'Hépatite B.