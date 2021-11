Soignants : pourquoi partent-ils en Suisse ?

Tous les matins, Thierry, infirmier, quitte sa maison de Haute-Savoie pour travailler en Suisse. Il a demandé l'exil professionnel à Genève et il affirme ne pas regretter son choix. En traversant la frontière, il y a 30 ans, il est passé de 1 800 euros par mois à un salaire de cadre supérieur. Un changement de vie radical. Dans cette maison de retraite, comme à l'hôpital de Genève, plus de 60% des soignants sont Français. Outre la rémunération, ils décrivent des conditions de travail plus attractives. Avec un infirmier pour 13 patients, contre un pour 20 ou parfois 30 en France. Conséquence directe en Haute-Savoie, plus de 1 800 postes de soignants vacants. À l'hôpital de Thonon-les-Bains, 20% des lits sont actuellement fermés, faute de personnel. Chaque année, 20% des soignants quittent l'hôpital. Il manque 30 infirmières et autant d'aides-soignantes. Sarah, jeune diplômée terminera sa formation dans quelques mois. Elle envisage de quitter le pays. Comme elle, beaucoup déplorent un manque de reconnaissance côté français. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour que les jeunes diplômés s'engagent à travailler au moins 10 ans pour l'hôpital français.