Soins optiques : le bilan mitigé du "100% santé"

Avec une presbytie qui s'est aggravée, je dois changer de lunette. Pour limiter les frais, je cherche les fameuses offres "100% santé" avec "zéro reste à charge", impossible à trouver en vitrine. Nous avons tourné mes essayages en caméra cachée. Dans cette enseigne nationale, me sont proposés des modèles de grandes marques. Avantageux pour mon visage, ils sont moins bénéfiques pour mon portefeuille. Il nous faudra demander explicitement à voir les montures bon marché. Elles sont reléguées au fond. Dans cet autre magasin indépendant, on vend surtout des lunettes de créateur. Là aussi, les montures "100% santé" sont cantonnées à l'arrière. Ce professionnel me déconseille surtout les verres progressifs bas de gamme moins confortables, moins performants et à la technologie plus ancienne. Présenté chez seulement 18% des opticiens, le dispositif souffre pour l'instant d'un manque de visibilité. "Il y a une montée en charge qui est évidente. Et dans quelques mois, il n'y aura aucune exception à cette règle. Tous les opticiens de France proposeront de manière claire et évidente les équipements du "100% santé", assure Didier Cohen, vice-président du Rassemblement des opticiens de France (ROF). Si certains traînent des pieds, d'autres en font du "100% santé" leur spécialité. Dans ce magasin, il n'y a aucune marque parmi les 300 modèles exposés. Tous sont à 30 euros, inclus dans un forfait "zéro reste à charge". Ces nouveaux acteurs pourraient bien bousculer le marché de la lunette.