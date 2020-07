Soirées, fêtes... L'appel à la prudence d'Olivier Véran

Le ministre de la Santé appelle les jeunes à la plus grande vigilance. Avec l'été, ils semblent oublier les gestes barrières. Le nombre de jeunes infectés aujourd'hui est plus important que lors de la première vague, selon Olivier Véran. Et ce n'est pas la fermeture des boîtes de nuit qui les empêchent de se rassembler pour faire la fête. Aujourd'hui, 19% des foyers épidémiques surviennent dans le milieu familial. C'est devenu le deuxième espace de contamination après les entreprises.