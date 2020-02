Solar Orbiter : bientôt la météo solaire

La sonde spatiale Solar Orbiter va décoller cette nuit de la base de Cap Canaveral en Floride (États-Unis). Elle a la délicate mission d'étudier le comportement soleil. Cet astre crache régulièrement des nuages, de micros particules et des sortes de tempêtes solaires qui pourraient un jour paralyser nos systèmes électriques. Il est donc majeur de pouvoir les prévoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.